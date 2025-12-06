Sevgili Aslan, bu Pazar gününün sakin ve huzur dolu atmosferiyle birlikte, gökyüzünde Merkür'ün Satürn ile birleştiği üçgen açının etkisi altında olacaksın. Bu enerji, kariyer planlarını baştan aşağıya değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Belki de uzun süredir kafanın bir köşesinde duran ancak bir türlü harekete geçemediğin bir hedef var. İşte bu hedefi belirlemek ve gerçekleştirmek için düşünmeyi bir kenara bırakıp, cesurca bir adım atmanın tam zamanı!

Satürn'ün ilham verici etkisiyle, iş hayatında önemli bir dönüm noktasına geliyorsun. Bu dönüm noktası, sadece yeni bir maaşlı iş değil, aynı zamanda kendi düzenini inşa etmek ve belki de hayalini kurduğun işi kurmak için risk almanın tam zamanı. Bu süreçte, sadece iş hayatının sınırlarını değil, kendi sınırlarını da zorlamaya hazır olmalısın. Bu, belki de hayatının en büyük macerasına adım atmak anlamına gelebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…