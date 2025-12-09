Sevgili Aslan, bugün sahnenin yıldızı olmak istesen de sahne ışıklarının beklenmedik bir şekilde yön değiştireceğini bilmelisin! Gökyüzünü saran Merkür ve Uranüs arasındaki karşıt açı, yaratıcı projelerin, hobilerin veya riskli yatırımlarınla ilgili hiç beklemediğin bir durumu, kariyer ve itibar evinin önüne getiriyor. Yani artık tamamen sıra dışı bir yaratıcı fikirle öne çıkmak veya büyük bir risk alarak hedefine ulaşmak isteyebilirsin. Her ne olursa olsun, sahneye çıkmak istediğini biliyoruz. Ancak unutmamalısın ki büyük risk, büyük başarı ya da büyük kayıp getirir!

Tam da bu noktada, rüzgarı istediğin yönden estirebileceğine inanabilirsin. Ama patronlarınla ya da üstlerinle arandaki iletişiminde ani ve sert çıkışlardan kaçınmanda fayda var. Fikirlerin ne kadar parlak olursa olsun, sunum şeklin otoriteyi sarsabilir. Bugün, liderlik yeteneğini kaos yaratmak yerine, beklenmedik sorunları çözmek ve ekibini rakiplerin karşısında güçlendirmek için kullanmaya ne dersin?

Gelelim aşka! Merkür karşıt Uranüs açısı, aşk hayatında tam anlamıyla bir sürpriz rüzgarı estiriyor... Belki de partnerinden gelen beklenmedik bir jest, bir bebek haberi, bir ilişkinin aniden başlaması ya da bitmesi gibi şok edici bir olayla karşılaşabilirsin. Aşk hayatın kalıcı olarak değişecek, ama seni bekleyen ne? Öte yandan flört ettiğin kişi ile arandaki tutku bir hayli artabilir. Galiba bugün aşkı sınırlandırmak yerine, sana getireceği heyecana kucak açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…