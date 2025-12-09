Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün karşıt Uranüs açısında olduğunu görüyoruz. Bu durum, aşk hayatında güçlü bir fırtına koparabilir. Beklemediğin bir anda, partnerinden sürpriz bir jest, belki de bir bebek haberi ile karşılaşabilirsin. Ya da hiç beklemediğin bir anda bir ilişkinin başlaması ya da bitmesi gibi şok edici bir serüvenin içinde bulabilirsin kendini. Bu durum, aşk hayatını kalıcı olarak değiştirecek bir döneme işaret ediyor belli! Ancak hangi yönde bir değişim olacağı tamamen belirsiz.

Öte yandan, flört ettiğin kişi ile arandaki elektriklenme ve tutku da bir hayli artabilir. Bu durum, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir. Galiba bugün aşkı sınırlandırmak yerine, sana getireceği heyecana kucak açmalısın. Aşkın seni nereye götüreceğini ise biz de merak ediyoruz doğrusu! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…