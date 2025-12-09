Sevgili Aslan, bugün bir kez da sahnenin yıldızı olmak isteyeceksin. Ancak sahne ışıkları, beklenmedik bir şekilde yön değiştirecek. Zira bugün, Merkür ve Uranüs arasında bir karşıt açı oluşuyor ve bu, yaratıcı projelerin, sevdiğin hobilerin veya riskli yatırımlarınla ilgili hiç beklemediğin bir durumu, kariyer ve itibar evinin önüne getiriyor. Bunun anlamı, belki de tamamen sıra dışı bir yaratıcı fikirle öne çıkmak veya büyük bir risk alarak hedefine ulaşmak isteyebileceğindir. Ancak unutmamalısın ki büyük risk, büyük başarı ya da büyük kayıp getirir.

Bu noktada, rüzgarı istediğin yönden estirebileceğine inanabilirsin. Ancak patronlarınla ya da üstlerinle arandaki iletişiminde ani ve sert çıkışlardan kaçınmanda fayda var. Fikirlerin ne kadar parlak olursa olsun, sunum şeklin otoriteyi sarsabilir. Peki bugün, liderlik yeteneğini kaos yaratmak yerine, beklenmedik sorunları çözmek ve ekibini rakipler karşısında güçlendirmek için kullanmaya ne dersin? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…