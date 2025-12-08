Sevgili Aslan, bugün iş hayatında kendini diken üstünde hissedebilirsin. Mars ve Satürn arasındaki kare, hedeflerin ile aniden karşına çıkan fırsatlar arasında seni sıkıştırabilir. Aman diyelim, belirli bir konuda hedefin varsa ve bu konuda bir adım atmak istiyorsan, karşına çıkan engeller ya da farklı alternatifler durdurmasın. Bu durumda enerjini daha geniş bir perspektiften bakarak uzun vadeli planlar yapmaya yönlendirmen yararına olacaktır.

Gün ilerledikçe, bu baskı yaratan etki de kendi yöntemlerini yeniden düşünmene ve yapılandırmana sebep olabilir. Elbette kafa karışıklıkları hemen son bulmayacaktır. Ancak uzun vadede sana neyin kâr getireceğini iyi düşün. Ve elbette emeklerini anlık olasılıklar için geride bırakma!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Mars ile Satürn karesi duygusal cesaretini sorgulamana neden olabilir. İşte bu da ilişkinin seyri konusunda kafanı karıştırabilir. Birlikte yaşamaktan, evlilikten ya da çocuk sahibi olmaktan korkabilirsin. Derin nefes al, bu süreç Satürn'ün geçişi kadar kısa sürecek. Taşlar yerine yeniden oturacak ve aşk hayatında sular durulacak. Tabii bu süreçte bekarsan, flörtleşmekten uzaklaşabilir ve kabuğuna çekilebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…