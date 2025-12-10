onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 11 Aralık Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
11 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Aralık Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün içinde bulunduğun her ortamda ışığa ve sese karşı hassasiyetinin arttığını fark edebilirsin. Gün boyu süren bu hassasiyet, belki de seni biraz rahatsız edebilir. Bir yandan da kalbini sıkıntıya sokan düşüncelerle boğuşabilirsin. Belki de bir süredir kafanı meşgul eden bu düşünceler, enerjini tüketiyor ve seni yoruyor olabilir. Tam da bu yüzden kendini bu yorucu düşüncelerden arındırmak için biraz zaman ayır ve kalbini hafiflet.

Bugün ayrıca sanatsal faaliyetlere yönelmek sana iyi gelebilir. Belki bir resim yapabilir, belki de bir müzik aleti çalabilirsin. Sanat, ruhun gıdasıdır ve ses ile ışığa karşı hassas olduğun bu dönemde sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

