Sevgili Aslan, bugün romantik hayatında bazı heyecan verici değişiklikler söz konusu olabilir. Mars'ın Neptün ile kare açı oluşturması, aşk hayatında derin ve yoğun duyguların ön plana çıkmasına neden olabilir. Partnerinle arandaki duygusal bağın ve tutkunun daha da derinleşeceği bir döneme giriyorsun. Aşkın, duyguların ve tutkunun yoğun bir şekilde yaşanacağı bu dönemde, aşktan alacağın hazzın doruklarına çıkacağın kesin.

Tabii eğer aşkı arıyorsan, gizemli ve çekici görünen kişilere karşı biraz daha temkinli olmanda fayda var. Bugün, ilişkilerde güven ve şeffaflığın önemini anlayacağın bir gün olacak. Tutkularının seni ele geçirip yanıltıcı bir aşka sürüklemesine izin vermemelisin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…