Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında hareketlilik ve heyecan bekliyor seni. Flörtöz ve eğlenceli iletişiminin dozajı artacak. Bu durum ise partnerinle arandaki diyaloglarını daha mizahi ve macera dolu bir hale getirecek. Birlikte kahkahalar atıp güzel duyguları paylaştıkça tutkulu yakınlaşmaların da kapını çaldığını göreceksin.

Eğer bu dönemde bekar isen Merkür'ün Yay burcuna geçişi sırasında coşkulu ve heyecan verici bir tanışma yaşayabilirsin. Ancak burada küçük bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Bu yeni tanışma, gerçek ve kalıcı bir aşk olmaktan ziyade, geçici bir macera ya da yüzeysel bir yakınlaşma olarak kalabilir. Bu yüzden, bu yeni tanışma konusunda biraz dikkatli ve temkinli olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…