Sevgili Yay, bugün senin için ev, aile ve köklerini hatırlatan her şey ön planda olacak. Belki de evinle ilgili bir tadilat veya taşınma projesi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Ancak dikkatli ol, çünkü Mars'ın Neptün ile oluşturduğu kare açı, bu tür projelerin maliyetlerinde beklenmedik artışlara veya yanlış anlaşılmalar nedeniyle yaşanabilecek tatsız aksaklıklara işaret ediyor.

Aile üyelerinle arandaki iletişimde ise duygusal bir belirsizlik hüküm sürebilir. Belki de kelimelerini doğru bir şekilde ifade etmekte zorlanıyorsun veya ailenle bağını sorguluyorsun. İşte bu noktada kökler meselesi devreye giriyor... Neptün, miras ve ortak iş süreçlerindeki anlaşmazlıkları su yüzüne çıkarıyor. Galiba artık bazı mülklerin paylaşılmasının ve ortak işlerden uzaklaşarak kişisel alanların belirlenmesinin zamanı gelmiştir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars'ın Neptün ile oluşturduğu kare açı, partnerinle birlikte yuva kurma arzunu artırabilir. Ancak bu hayallerin gerçekçi olup olmadığını sorgulaman gerekebilir. Zira, macera aradığını biliyoruz. Bu yüzden, aşka kök salmaya hazır olup olmadığını merak ediyoruz. Acaba evlilik için ya da evlat sahibi olmak için attığın adım sana kendini nasıl hissettirecek? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…