Sevgili Yay, bugün kişisel özgürlük ve vizyon arayışının iş hayatındaki motivasyonuna nasıl bir ivme kazandırdığını göreceksin. Rutin işlerin monotonluğunu bir kenara bırakıp seyahatler, eğitim programları veya uluslararası bağlantılarla dolu heyecan verici projelere yelken açmanınsa zamanı geldi. Şimdi fikirlerini paylaşırken kullandığın iyimser ve ilham verici dil, çevrendeki insanları da harekete geçirecek bir enerji yaratacaktır.

Tam da bu noktada danışmanlık vermeyi, iş hayatına yön verecek seminerler veya eğitimler düzenlemeyi düşün deriz. Görünen o ki insanların senden öğrenecek çok şeyi var ve bu cumartesi günü bildiklerini paylaşmak için harika bir gün. Daha fazla insanın hayatına dokunmak ise sana hem maddi hem manevi bir tatmin getirecektir, bunu da unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise partnerinle ortak hedefler ve hayat felsefesi üzerine sohbetlerin öne çıktığını göreceksin. İlişkinde macera ve yeni deneyimler arayışı içinde olabilirsin. Bu da ilişkine yeni bir heyecan katacaktır. Tabii eğer bekarsan, farklı kültürlerden veya uzak şehirlerden biriyle tanışma ihtimali oldukça yüksek. Seni güldüren ve sana yeni şeyler öğreten kişilere doğru bir çekim hissedeceksin. Bu yeni tanışıklıklar ise hiç beklemediğin bir aşkın kıvılcımını çakacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…