Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Merkür'ün Uranüs ile karşı karşıya gelmesiyle birlikte kimliğin, iletişim şeklin ve günlük rutinlerin üzerinde bazı dalgalanmalar söz konusu olabilir. Kendi düşüncelerini ve fikirlerini ifade etme tarzın, bugün iş yerinde biraz kargaşa yaratabilir. Belki de fikirlerini paylaşırken beklenmedik tepkiler alabilirsin. Rutin görevlerin veya iş akışının dışına çıkarak artık kendin için daha fazlasını isteyebilirsin.

Tam da bu aşamada, iş hayatında seni kısıtlayan tüm kurallara karşı çıkmaya ve kendi yolunu çizmeye hazırsın! Bu, sana son derece yaratıcı ve cesur bir enerji getirse de ani sözleşme değişiklikleri, teknolojik sorunlar veya son dakika iptalleri gibi durumlar çalışma düzenini altüst edebilir. Bize soracak olursan, her durumda sınırları aşacaksın. Sadece biraz sabretmen gerekecek!

Gelelim aşka! Merkür karşıt Uranüs açısı, ilişkinde heyecan ve maceranın ne kadar önemli olduğu gündeme getiriyor. Yani partnerin kalıcı bir düzen hayal ederken, senin hedeflerin bambaşka olabilir. O çocuk istiyorken, sen yeni maceralara atılmak ve yola çıkmak isteyebilirsin. Şimdi iyi düşün; bu farklılıkları dengeleyebilecek misin, yoksa özgür olmak için aşktan geçecek misin? Zira, bu kararın ucunda ayrılık da olabilir yüzük de! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…