Sevgili Yay, bugün gökyüzünde bir hareketlilik var ve bu hareketlilik aşk hayatını etkileyecek gibi görünüyor. Chiron, Koç burcunda ileri hareketine devam ediyor. Bu durum, aşk hayatında tutkunun ve heyecanın artmasına sebep oluyor. Kalbinin daha hızlı atmasını sağlayan bu enerji, adeta bir aşk maratonunda koşuyormuşsun hissi uyandırıyor.

Tam da bu durumda aşk hayatında cesaretin artırıyor. Bu cesaret, belki de uzun zamandır içinde sakladığın bir aşkı itiraf etmeni sağlayabilir. Kendini ona bırakmaktan korkmadan, duygularını gösterme cesareti bulabilirsin. Belki de bu, platonik bir aşkı itiraf etmek için mükemmel bir zaman olabilir. Tabii ki, bu durumda aşk için risk almanın zamanı geldi demektir. Belki de bu, aşkta yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…