Sevgili Yay, Chiron'un Koç burcunda gerçekleştirdiği ileri hareketin hayatın üzerindeki etkilerini biraz daha yakından incelemek istiyoruz. Çünkü bu ilerleyiş, kariyerinde yaratıcılığını ve kendini ifade etme yeteneğini daha rahat kullanman konusunda sana büyük bir yardımcı olacak.

Belki de bir süredir kendini biraz geri çekmiş, yeteneklerini ve fikirlerini tam kapasiteyle ifade etmekten bir miktar çekinmiş olabilirsin. Ancak artık bu durumun değişme vakti geldi. Kendini gösterme, sahneye çıkmak ve yeteneklerini tüm dünyaya sergileme zamanın geldi.

Chiron'un enerjisi, bugün senin için risk almanı ve belki de yeni bir projeye adım atmanı destekliyor. Bu süreçte belki de uzun zamandır aklının bir köşesinde duran, üzerinde düşündüğün bir fikri hayata geçirme cesaretini kendinde bulabilirsin. Gökyüzü sana 'Oynamaktan korkma' mesajını veriyor! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…