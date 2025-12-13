Sevgili Yay, bugün aşk hayatında Mars'ın Neptün ile oluşturduğu kare açının etlisilerini hissedebilirsin. Bu açı, sana biraz romantik bir hava katıyor... Partnerinle birlikte bir yuva kurma arzun bugünlerde tavan yapabilir. Ancak bu hayallerin gerçekçi olup olmadığını sorgulaman gerekebilir.

Biliyoruz, senin için hayat bir macera ve her gün yeni bir heyecan peşinde koşuyorsun. Bu yüzden, aşka kök salmaya hazır olup olmadığını merak ediyoruz. Acaba evlilik için ya da evlat sahibi olmak için attığın adım sana kendini nasıl hissettirecek? Bu duygular, senin maceraperest ruhunu tatmin edecek mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…