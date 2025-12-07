Sevgili Yay, bugün aşk hayatında biraz karmaşa hakim olabilir. Biliyoruz ki, özgürlüğüne düşkün, bağımsız bir ruhun var. Ancak bir yandan da, belki de beklenmedik bir şekilde, bir yakınlaşmanın sıcaklığını hissetmek, o samimiyeti yaşamak istiyor olabilirsin. Bu durumda, partnerin ya da flörtünün sınırlarını aşmamak konusunda seni uyarabileceğini unutma.

Sen de biliyorsun ki hem istekli hem soğuk tavırların, bu karmaşık duyguların, ilişkini zor bir noktaya taşıyabilir. İşte tam da bu noktada, bir karar vermen gerekecektir. Bu karar, belki de hayatının en önemli kararlarından biri olabilir. Gidecek misin, yoksa kalacak mısın? Eğer seçimin kalıp bu ilişkiye devam etmek ise tamamen ait olmayı ve kendini ona bırakmayı da düşünmelisin. Zira aşk, denge ve güven ister. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…