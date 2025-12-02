Sevgili Yay, bugün aşk hayatında kalbinin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Duygusal konularda biraz daha ihtiyatlı olman gerekebilir. Partnerinle arandaki iletişimi daha sağlıklı bir hale getirmek için mantıklı ve anlaşılır bir zemin arayışı içinde olabilirsin.

Bugün, romantik hayatında seni yoran ve enerjini düşüren beklentilerden uzak durmayı tercih edebilirsin. Belki de aşk hayatında biraz daha huzur ve dinginlik arıyorsundur. Bu yüzden, gereksiz yere yıpranmanı sağlayan romantik beklentilerden bir adım geri atmayı düşünebilirsin.

Belki de Merkür'ün sana verdiği güçle, toksik ilişkilerden arınmanın tam zamanıdır. Eğer bir ilişkinin sona ermesi gerekiyorsa, daha fazla vakit kaybetmeden bunu gerçekleştirebilirsin. Unutma, bazen bitişler yeni başlangıçların habercisidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…