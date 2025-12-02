Sevgili Yay, bugün Merkür'ün Oğlak burcundaki transiti üzerine biraz sohbet etmek istiyoruz. Bu önemli hareket, iş dünyasında ve finansal konularda daha dikkatli ve hesaplı bir yaklaşım sergilemeni gerektirecek. Bu, belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin, üzerine düşünmeyi ertelediğin bütçe planlamalarını, yatırımlarını veya borçlarını yeniden gözden geçirme zamanının geldiğini işaret ediyor.

Merkür'ün burç transiti sadece maddi konularla sınırlı kalmayacak üstelik! İş ilişkilerinde de belirgin bir etkisi olacak. Bu gökyüzü hareketi, daha resmi, belki biraz da mesafeli bir dil kullanmanı talep edecek. Bu durum, profesyonel duruşunu daha da güçlendirecek ve iş ortamında saygınlığını artıracak bir etkiye sahip olabilir. Şimdi, belki de daha önce hiç olmadığı kadar ciddi ve disiplinli bir tutum sergileyerek iş hayatında kendini daha belirgin bir şekilde ortaya koyabilirsin. Ayrıca, kariyerinde sağlam adımlar atma fırsatı da bulabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…