Sevgili Yay, bugün senin için dolu dolu bir gün olacağa benziyor. Venüs ve Plüton'un olumlu açısı, hayatının birçok alanında enerji ve ilerleme fırsatı sunuyor. Eğitim, seyahat, medya ve akademik konular bugün senin için adeta bir enerji deposu olabilir. Bu enerjiden beslenerek, bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendini öne çıkarabileceğin bir gün seni bekliyor. Eğer bir yazar, gazeteci veya konuşmacıysan, bugün kendini ifade etme konusunda oldukça etkileyici ve güçlü olabilirsin. Kelimelerinle, fikirlerinle ve düşüncelerinle etrafındakileri büyüleyebilirsin.

Ama bu enerjiyi sadece kendini ifade etmek için kullanma! Sözlerindeki ve yazılarındaki güçlü etki ile yurt dışı veya uzak bir lokasyonla ilgili bir fırsat da yaratabilirsin. Belki de hayatının yönünü uzun vadede değiştirebilecek bir iş düzeni kurmaya hazırlanıyorsun. Eğer öyleyse, kendine güven ve değişimden korkma. Zira, şimdi kapını çalan yeni bir iş teklifi ya da eğitim fırsatı, sınırların dışına çıkmanı sağlayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…