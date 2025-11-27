Sevgili Yay, bugün gökyüzünde bir hareketlilik söz konusu! Merkür'ün durağan konumda olması, seyahatlerin, eğitimle ilgili işlerin veya belki de hayatını değiştirecek planlarının biraz aksamasına neden olabilir. Bir iş toplantısının ya da romantik bir randevunun ertelenmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak bu durum, moralini bozmasın. Çünkü bu durum, belki de hiç beklemediğin bir fırsatın kapısını aralayabilir.

Kariyer hayatında biraz dikkatli olman gereken bir dönemden geçiyorsun. Hızla gelişen olaylar karşısında basit aksaklıklar ve ertelemeler aslında bir hayli işine yarayabilir. Her bir detayı yeniden düşünmek, işlerini düzene sokmak ve iş hayatında kendi kurallarınla yerini almak için gereken vakti elde edebilirsin. Bize güven, bu durum senin için bir fırsat olabilir. Özellikle iş görüşmesi ve vize başvurusu gibi önemli süreçleri biraz daha ertelemekte fayda var. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…