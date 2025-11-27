Sevgili Yay, bugün gökyüzünde hareketlilik var! Merkür’ün durağan konumda olması, seyahatlerin, eğitimle ilgili işlerin veya planlarının biraz aksamasına sebep olabilir. Bir toplantının ya da randevunun ertelenmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Ama sakın üzülme! Çünkü bu durum, belki de hiç beklemediğin bir fırsatın kapısını aralayabilir.

Zira kariyer hayatında biraz dikkatli olman gereken bir dönemden geçiyorsun. Tam da bu aşamada basit aksaklıklar ve ertelemeler bir hayli işine gelecektir. Her bir detayı yeniden düşünmek, işeri düzene sokmak ve oyunda kendi kurallarınla yerini almak için gereken vakte sahip olabilirsin. Bize soracak olursan, iş görüşmesi ve vize başvurusu gibi önemli süreçleri de ertelesen iyi edersin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tatlı bir hareketlilik söz konusu. Partnerinle arandaki mesafeler aşılabilir, aranızdaki buzlar bir anda eriyebilir... Bir süredir yaşadığınız sorunlarda konuşmadan bir uzlaşma sağlanırsa, şaşırma. İki taraf da birbirine karşı daha empatik ve anlayışlı davranmayabilir. Bu süreç bekar Yay burçları için de keyifli olabilir. Ansızın hayatına giren yabancı, kalbini çalabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…