Sevgili Yay, bugün seni bir dizi heyecan verici olay bekliyor! Gökyüzündeki Merkür ile Venüs kavuşumu, iş yaşamında enerji ve hareketliliğin artmasına neden oluyor. Eğer eğitim, medya, seyahat veya yayıncılık sektörlerinde çalışıyorsan, bu kavuşumun sunduğu fırsatlardan özellikle yararlanacaksın. Çünkü edindiğin her bilgi ile güçlenecek ve öz güveninin de arttığını hissedeceksin. Aynı zamanda iletişim trafiğindeki hızlanma ve yaratıcı zekan ile sınırları zorlayacağın da aşikar.

İşte bu ivme seni, uzun vadeli hedeflerine doğru biraz daha yaklaştıracak. Bu süreç belki de yönünü değiştirmeyi düşündüğün bir kariyer adımının da netlik kazanmasını sağlayacak. Hatta belki de somut bir teklif alacak ya da ani bir karar vereceksin. Tüm bunların yanında Venüs'ten beslenen çalışma ortamındaki bu pozitif hava, motivasyonunu doğrudan yükseltecek ve seni daha da ileriye taşıyacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Venüs kavuşumu heyecan verici bir karşılaşmayı müjdeliyor. Enerjinin çekiciliği, birinin seninle konuşmak için adım atmasını sağlayacak. Belki de beklenmedik bir anda başlayan bir diyalog, tahmin etmediğin sıcaklıkta bir flörte dönüşebilir. Bu, senin için yeni ve heyecan verici bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak eğer ilişkin varsa, bu tatlı flört masum olmayan bir kaçamağa dönüşebilir... İşte o zaman işler bir hayli karışabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…