Sevgili Yay, bugün gökyüzünün en parlak yıldızları Güneş ve Merkür, bir araya gelerek iş hayatında dağınık olan konuları toparlama konusunda sana yardımcı oluyor. Bu kavuşum, zihnindeki karmaşayı dağıtırken, enerjini hangi alana yoğunlaştıracağını belirleme konusunda net bir yol çizmeni destekliyor.

Ama bu sadece başlangıç. Güneş ve Merkür'ün bu etkileyici kavuşumu, seni uzun vadeli planların konusunda daha bilinçli hale getiriyor. Belki bir eğitime başlamak, belki bir proje fikrini geliştirmek ya da belki de hayatına yeni bir yön çizmek gündeminde yer alıyor. Şimdi iyi düşün ve kendine başarı basamaklarından hızla çıkacağın yeni bir yol çiz!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Akrep burcundaki Yeni Ay, duygusal bağlarını harekete geçiriyor. Bu Yeni Ay'ın enerjisi, belki bir duyguyu kabullenmek, belki eski bir defteri kapatmak ya da belki de yepyeni bir aşka yer açmak için sana yardımcı olacak. Her durumda seni aşkta heyecan bekliyor. Ama burada bir soruya yanıt vermen de bir hayli önemli; 'Kök salmaya, onunla bir düzen kurmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…