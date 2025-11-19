Sevgili Yay, bugün gizemli ve tutkulu Akrep burcunda bir Yeni Ay'ın enerjisi ile karşı karşıyayız. Bu Yeni Ay, duygusal dünyanı harekete geçirerek hem kendini hem de çevreni daha derinlemesine anlamlandırmaya davet ediyor. Belki de bu enerji, içinde sakladığın bir duyguyu kabullenmen için sana bir fırsat sunacak. Ya da belki de geçmişe ait bir defteri kapatmanı ve yeni bir sayfa açmanı sağlayacak.

Ama belki de en heyecan verici ihtimal, bu Yeni Ay'ın enerjisinin, yepyeni bir aşka kapı aralaman için gereken itici güç olması. Yani, bugünün enerjisi, aşkta yeni bir heyecan vadiyle sarıyor seni! Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Bu yeni aşkın, sadece bir heves olup olmadığını sorgulaman gerekiyor. Yeni bir aşka yer açmak, yeni bir düzen kurmak demektir. Peki, bu düzene, bu aşka kök salmaya, onunla bir düzen kurmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…