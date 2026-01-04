Sevgili Yay, bu hafta senin için bir dizi zorluk ve belirsizliklerle dolu olabilir, özellikle kariyerin söz konusu olduğunda. Merkür ile Neptün karesinin etkisi altında, iletişimde bazı kafa karışıklıkları yaşayabilirsin. İşteki konuşmalar, toplantılar ya da verilen sözler de net olmayabilir, belirsizlikler de artabilir. Bu nedenle, büyük kararları hemen almak yerine biraz ertelemekte fayda var. Acele etme, zamana bırak ve daha net bir görüşe sahip olduğunda harekete geç.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise sezgilerin adeta bir radar gibi çalışmaya başlıyor. Yaratıcı projelerde, hayal gücünü kullanabileceğin işlerde adeta parlıyorsun. Fakat somut adımlar atmadan önce detayları netleştirmen gerekiyor. Hayal ile gerçeği birbirinden ayırabilme yeteneğin, seni fırsatları daha doğru değerlendirmeye yönlendirecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik ama bir o kadar da karmaşık bir atmosfer seni bekliyor. Eğer bekarsan, romantizme kapılsan da özgürlük arayışın seni yüzeysel ilişkilere yönlendirebilir. Tüm bu duygusal karmaşada, haftanın kelimeyse 'netlik' olacaktır. Söz konusu aşk ise belirsizliklerden uzak dur. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…