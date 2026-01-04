Sevgili Yay, bu hafta bazı zorluklar seni bulabilir, özellikle de kariyerin ve iş hayatın söz konusu olduğunda. Gökyüzünde Merkür ile Neptün'ün oluşturduğu kare açı, iletişimde bazı karmaşalar ve yanılgılar yaratma potansiyeli taşıyor. İş yerindeki konuşmalar, toplantılar ya da verilen sözler de belki de beklediğinden daha az net olabilir, belirsizliklerin artması da cabası. Bu nedenle, büyük kararları hemen almak yerine biraz ertelemekte fayda var. Aceleci davranma, durumları zamana bırak ve daha net bir görüşe sahip olduğunda harekete geç.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise sezgilerin adeta bir radar gibi çalışmaya başlıyor. Yaratıcı projelerde, hayal gücünü kullanabileceğin işlerde adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. Fakat somut adımlar atmadan önce detayları netleştirmen de gerekiyor. Hayal ile gerçeği birbirinden ayırabilme yeteneğin ise fırsatları daha doğru değerlendirmeni sağlıyor. Bu şansı kaçırma! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…