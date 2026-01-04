Sevgili Yay, bu hafta kendini bir romantik filmde gibi hissetmeye hazır ol. Çünkü bu hafta aşk hayatında romantizm rüzgarları esiyor. Ancak bu romantizm biraz karışık bir hal alabilir!

Eğer henüz kalbini çalacak o özel kişiyi bulamadıysan, bu hafta romantik duygularının doruklara çıkacağı bir dönem olacak. Ancak özgürlüğünü de bir o kadar önemsiyorsan, bu durum seni biraz yüzeysel ilişkilere itebilir. Bu noktada önemli olan, kendini ve duygularını iyi tanıman. Kendine dürüst ol ve ne istediğini belirle. Zira bu hafta, duygusal karmaşanın içinde kaybolmaman için anahtar kelime: 'Netlik'. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…