5 Ocak - 11 Ocak Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ocak - 11 Ocak haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için biraz farklı enerjiler barındırıyor. Öncelikle, bedenin ve zihnin arasında sağlam bir köprü oluşturmanın tam zamanı. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın için hayati önem taşıyor.

Haftanın başlarında, Merkür ve Neptün arasındaki kare açı, senin için biraz karmaşık enerjilere sebep olabilir. Bu durum, dikkatinin dağılmasına ve dalgınlığının artmasına neden olabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durum aynı zamanda sezgilerini güçlendiriyor ve ihtiyaçlarını daha net bir şekilde fark etmeni sağlıyor.

Haftanın ortasında ise açık hava yürüyüşleri, hafif sporlar ve müzikle yapılan aktiviteler, enerjini yükseltecek ve sana kendini daha canlı hissettirecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

