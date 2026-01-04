Sevgili Yay, bu hafta senin için biraz farklı enerjiler barındırıyor. Öncelikle, bedenin ve zihnin arasında sağlam bir köprü oluşturmanın tam zamanı. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın için hayati önem taşıyor.

Haftanın başlarında, Merkür ve Neptün arasındaki kare açı, senin için biraz karmaşık enerjilere sebep olabilir. Bu durum, dikkatinin dağılmasına ve dalgınlığının artmasına neden olabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durum aynı zamanda sezgilerini güçlendiriyor ve ihtiyaçlarını daha net bir şekilde fark etmeni sağlıyor.

Haftanın ortasında ise açık hava yürüyüşleri, hafif sporlar ve müzikle yapılan aktiviteler, enerjini yükseltecek ve sana kendini daha canlı hissettirecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…