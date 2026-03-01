Sevgili Yay, 3 Mart'ta gökyüzünü süsleyecek olan Ay tutulmasına hazır olman gerekiyor! Bu hafta, bu göz alıcı olayın yanı sıra, Venüs'ün Koç burcuna geçişi de senin için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu iki büyük astrolojik olayın birleşimi ise kariyerinde yaratıcılığın ön plana çıkmasını sağlayacak. Bu yüzden, bu hafta enerjini en doğru şekilde yönlendirerek hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla odaklanman gerekiyor. Unutma ki fırsatlar kapını çaldığında, her bir detayı dikkatle değerlendirmen sana daha çok kazandıracaktır.

Ancak, bu hafta biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Ay tutulmasının etkisi altında, Merkür retrosunun kariyer evindeki etkisi, bazen yanlış kararların telafisi zor sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden, aşırı öz güvenli davranıp detayları göz ardı edersen, hemen hemen elde ettiğin bir başarıyı son anda kaçırma riskin var. Bu hafta, stratejik düşünmek ve her şeyi iki kez kontrol etmek, bu olası başarısızlık ihtimalinden sana koruma sağlayacaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…