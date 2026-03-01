Sevgili Yay, bugün Başak burcunda gerçekleşen Ay tutulması, sağlık konularını özellikle iskelet sistemi ve duruş bozuklukları üzerinde yoğunlaştırıyor. Bu durum, omurga sağlığını korumak adına daha ergonomik bir çalışma düzeni oluşturman gerektiği sinyalini veriyor.

Ayrıca, Mars'ın bugünkü sert açısı da aceleci tavırlarının küçük ev kazalarına veya incinmelere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bu yüzden bugün adımlarını her zamankinden daha dikkatli atman gerekiyor. Belki de bu, biraz daha yavaş hareket etmen ve her zamankinden daha fazla dikkat etmen gerektiği anlamına geliyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…