Sevgili Yay, bugün aşk hayatını etkileyecek olan gökyüzündeki hareketlilikten bahsetmek istiyoruz. Merkür ve Neptün'ün bir araya gelerek oluşturduğu üçgen, aşk hayatında yeni bir sayfa açman için sana ilham verecek. Bu iki gezegenin birleşimi, içindeki romantik ve maceraperest ruhu ortaya çıkaracak bir enerji yaratıyor. Belki de bugün, partnerinle geçireceğin tatlı bir sohbet, ruhunu doyuracak bir paylaşım ya da beklenmedik bir yakınlık hissi yaşayabilirsin. Bu anlar, senin için unutulmaz olabilir ve ilişkini daha da güçlendirebilir.

Ama eğer bekar isen, bugün kalbinin derinliklerini okuyabilecek biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, seni düşüncelerini ve duygularını anlamada senden daha bile başarılı olabilir. Peki, böyle biriyle aşka yelken açmaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…