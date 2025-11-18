Sevgili Yay, bugün Merkür ve Uranüs'ün karşıt konumları, kariyerinde alışılmışın dışına çıkmaya zorluyor seni. Bir planın değişmesi, iş yerinde beklenmedik bir hareketlilik veya aniden karşına çıkan bir görev, seni biraz zorlayabilir. Ancak enerjin o kadar hızla adaptasyon sağlıyor ki, bu durum seni zorlamaktan çok, pratik zekanı sergileme fırsatı sunuyor.

Haliyle bu sayede, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir fırsat da elde ediyorsun. Belki bir iş görüşmesinde parlayacak, belki bir projede yer almak için seçileceksin veya belki de özgürce ifade ettiğin bir fikrin, beklediğin desteği bulacaksın. Aynı zamanda seni heyecanlandıracak bir gelişme de yaşayabilirsin, sana 'işte bu' dedirtecek bir an seni bekliyor. Hadi göster gücünü ve sınırları zorlayıp fark yarat.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu üçgenden söz etmeliyiz. Bu iki gezegenin güçlü enerjisi, içindeki romantik maceraperesti ortaya çıkarıyor. Partnerinle tatlı bir sohbet, ruhunu besleyen bir paylaşım veya beklenmedik bir yakınlık hissi bugün seninle olabilir. Tabii eğer bekar isen, kalbini okuyabilecek biriyle karşılaşabilirsin. Seni senden daha fazla anlayan o kişi ile aşka var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…