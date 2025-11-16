Sevgili Yay, bu haftanın ilk gününe, her zamankinden daha farklı ve yoğun bir enerjiyle başlıyorsun. Çünkü Güneş ile Satürn üçgeninin etkisi altında, profesyonelliğe odaklanabilirsin. Bu süreçte genellikle dağınık olan düşüncelerini bir çatı altında toplamayı başarabilirsin. Bu durum, hareket etmeyi ve yeni şeyler yapmayı senin için daha kolay ve keyifli hale getiriyor. Öte yandan iş hayatını da yeni ve heyecan verici bir maceraya dönüştürebilir.

Tam da bu nokta, uzun vadeli hedeflerin için önemli bir dönüm noktası olabilir. Eğitim, seyahat, yeni bir proje başlatma veya yeni bir alana adım atma konusunda belirsizliklerin netleşmeye başlıyor. Bu netlikle birlikte önümüzdeki belki de on yıllık planını yapabilir, maddi ve manevi anlamda rahata erebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelecek olursak, bu alanda da daha mantıklı ve oturaklı bir dönem başlıyor. Flört ettiğin kişiyle ciddi bir konuşma yapabilir, yüzeysel ilişkilere son vermeye karar verebilirsin. Bunun yanı sıra, makul bir ilişkide yuva kurma fikri de sana cazip gelmeye başlayabilir. Tabii eğer ilişkin varsa, partnerlerinle haftanın ritmini birlikte belirleyerek hayattan aşkla keyif alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…