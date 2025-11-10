onedio
11 Kasım Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

11 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Salı günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün seninle biraz gökyüzü hareketlerinden ve bunların hayatına yansımalarından bahsetmek istiyoruz. Zira bugün Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine başlıyor. Bu durum ise özellikle maddi konularda geçmişte yaptığın hataları düzeltme fırsatını önüne seriyor. Miras, yatırım ve ortak gelirlerle ilgili konular tekrar gündeminde yer alabilir. Belki de bir süredir aklını kurcalayan bir yatırım fırsatını yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir.

İş hayatındaysa biraz daha dikkatli olman şart! Perde arkasında dönen güç oyunlarına karşı uyanık olmanda fayda var. Ancak endişelenme, bu kez satranç tahtasında hamleler lehine olacak. Eğer uzun süredir planladığın bir değişim varsa, Jüpiter'in retro dönemini bu planları netleştirmek ve hazırlıklarını tamamlamak için kullanabilirsin. Maddi ve manevi anlamda güçlendiğin bu dönemde her fırsatı dikkatle değerlendir. 

Sırada aşk var! Aşk hayatına gelirsek, 11/11 portalı tutkulu ancak bir o kadar da sakin bir enerji getiriyor. Bu enerjiyle sezgilerin güçlenecek ve belki de birine karşı beklenmedik bir çekim hissedebilirsin. Bu kişi, ruh enerjini yansıtan biri olabilir. Bu dönemde, ilişkilerde derin duygusal bağlar kurulabilecek bir atmosfer söz konusu. Belki de uzun zamandır aradığın ruhsal bağlantıyı bu dönemde bulabilirsin. Aşkın ise nereden çıkacağı, kalbini nasıl saracağı hiç belli olmaz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

