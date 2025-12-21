Sevgili Yay, bu hafta senin için maddi konuların önemi artıyor. Gökyüzündeki hareketlilik, özellikle Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, seni finansal konularda daha dikkatli ve ciddi olmaya itiyor. Bu durum, gelir ve gider dengeni yeniden gözden geçirme, belki de yeni bir kazanç modeli oluşturma fırsatı sunuyor. Kim bilir, belki de bu hafta ekonomik durumunu daha da güçlendirecek bir yol bulabilirsin.

Haftanın sonuna doğru ise gökyüzünde oluşan Merkür ile Chiron üçgeni, geçmişte seni zorlayan bir maddi konunun çözümünü getirecek gibi görünüyor. Bu durum, belki de uzun süredir kafanı kurcalayan bir borç ya da finansal sorunun çözümü olabilir. Şimdi düze çıkabilir, yeni yıldan hemen önce finansal anlamda güçlenebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta güven ve istikrar arayışın artıyor. Belki de partnerinle geleceğe dair konuşmalar yapma, ortak planlar ve hayaller kurma zamanı gelmiştir, ne dersin? Öte yandan eğer bekarsan, aşkı arzulayan ruh halin seni bir anlık yakınlaşmalara yönlendirebilir. Dikkatli ol, yeterince derin olmayan yakınlaşmaları aşk zannedebilirsin. Yüzeysel bir ilişki mi, yoksa gerçek bir aşk mı içinde bulunduğun? İşte, bunu iyi düşünmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…