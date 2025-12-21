Sevgili Yay, bu hafta senin için maddi konuların önemini bir kat daha artıracak olaylarla karşılaşabilirsin. Gökyüzündeki hareketlilik, finansal konulara olan bakış açını değiştirecek nitelikte. Özellikle Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, seni maddi konulara karşı daha dikkatli ve ciddi bir tutum sergilemeye yönlendiriyor. Bu durum, gelir ve giderlerini yeniden gözden geçirme, belki de yeni bir kazanç modeli oluşturma fırsatı sunuyor. Belki de şimdi ekonomik durumunu güçlendirecek bir yol daha bulabilirsin!

Haftanın sonuna doğru ise Merkür ile Chiron'un üçgen açısından etkilenerek geçmişte seni zorlayan bir maddi sorunları çözebilirsin. Bu durum, belki de uzun süredir kafanı kurcalayan bir borç ya da finansal sorunun çözümü olabilir. Böylece düze çıkabilir, yeni yıldan hemen önce finansal anlamda güçlenebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…