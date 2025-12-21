onedio
22 Aralık - 28 Aralık Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Aralık - 28 Aralık haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 22 Aralık - 28 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için maddi konuların önemini bir kat daha artıracak olaylarla karşılaşabilirsin. Gökyüzündeki hareketlilik, finansal konulara olan bakış açını değiştirecek nitelikte. Özellikle Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, seni maddi konulara karşı daha dikkatli ve ciddi bir tutum sergilemeye yönlendiriyor. Bu durum, gelir ve giderlerini yeniden gözden geçirme, belki de yeni bir kazanç modeli oluşturma fırsatı sunuyor. Belki de şimdi ekonomik durumunu güçlendirecek bir yol daha bulabilirsin! 

Haftanın sonuna doğru ise Merkür ile Chiron'un üçgen açısından etkilenerek geçmişte seni zorlayan bir maddi sorunları çözebilirsin. Bu durum, belki de uzun süredir kafanı kurcalayan bir borç ya da finansal sorunun çözümü olabilir. Böylece düze çıkabilir, yeni yıldan hemen önce finansal anlamda güçlenebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

