Sevgili Yay, bu hafta aşk hayatında güven ve istikrar arayışının arttığını hissedebilirsin. Belki de kalbinin derinliklerinde, partnerinle geleceğe dair konuşmalar yapma, birlikte hayal kurma veya ortak planlar yapma zamanının geldiğini düşünüyorsundur. Birlikte yaşayacaklarınızı düşünmek ise seni şimdiden heyecanlandırıyor, değil mi?

Öte yandan, eğer bekarsan ve artık aşkı arzuluyorsan, bu hafta biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Çünkü aşkı özlemiş ruh halin, seni bir anlık yakınlaşmalara yönlendirebilir. Ancak unutma her yakınlaşma aşk değildir. Bu hafta, yeterince derin olmayan yakınlaşmaları aşk zannedebilirsin. Bu yüzden, kendine şu soruyu sormanda fayda var: Yüzeysel bir ilişki mi, yoksa gerçek bir aşk mı içinde bulunduğun? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…