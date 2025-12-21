Sevgili Yay, bu hafta Venüs, Oğlak burcuna adım atıyor ve bu senin enerjini biraz düşürebilir. Her zaman hızlı hareket eden, hızlı toparlanan bir enerjiye sahipsin ama bu hafta bedenin biraz 'dur' demeye başlayabilir.

Zira, sağlığına biraz daha dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Özellikle uyluk ve diz bölgen oldukça hassas. Bu hafta, fazla yüklenmek yerine kontrollü hareketlerle bedenini dinlendirmeye çalışmalısın. Hareketlerini dikkatli bir şekilde planlayıp yavaş ve kontrollü bir şekilde hareket etmeye özen göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…