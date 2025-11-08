Sevgili Yay, bugün seninle birlikte Merkür'ün geri gidişinin getirdiği enerjilere bir göz atacağız. Bilinçaltının derinliklerine inen bu enerji, eski korkularını ve bastırdığın konuları yüzeye çıkarmak üzere. Bu durum, belki de biraz rahatsız edici olabilir ancak unutma ki geçmişin gölgeleriyle yüzleşmek, onları yenmek için ilk adımdır.

Şimdi kariyerinde, geçmiş hatalarından ders çıkarmanın tam zamanı. Bu sefer 'neden olmadı' diye düşünmek yerine 'nasıl daha iyi yapabilirim' sorusu, motivasyonunun kaynağı olacak. Bu yeni bakış açısıyla, hedeflerine ulaşmak için daha güçlü bir adım atacaksın. Bir süre önce kapandığını düşündüğün bir iş kapısı da beklenmedik bir şekilde yeniden aralanabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, geçmişle bağlantılı bir rüya ya da sezgisel bir mesaj alman mümkün. Retro enerjisi, seni içsel olarak belki de hiç beklemediğin birine doğru çekebilir... Bu durum, kalbinin yaralarını iyileştirebilecek, aşka dair yeni bir bakış açısı kazanmanı sağlayabilecek bir dönüşüm süreci olabilir. En iyisi mi, sen heyecan aramaya odaklan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…