Sevgili Yay, bugün özgürlük ve genişleme arzun Venüs ile Jüpiter karesinin etkisiyle adeta coşkuya dönüşüyor. Yeni fikirler ve uzaklara atılacak adımlar senin için son derece cazip hale geliyor. Ancak bu coşkunun seni abartıya sürüklememesi için dikkatli olman da gerekiyor. Özellikle iş hayatında vizyoner düşüncelerinle çevrenin ilgisini çekmeyi başarsan da, pratik adımlar atmaya özen göstermen ve planlarını gerçekçi bir çerçeveye oturtman önem taşıyor.

Kariyerinde eğitim, yayın veya yurt dışı bağlantılarıyla ilgili çeşitli tekliflerle karşılaşabilirsin. Ancak bu teklifler karşısında heyecanına kapılmadan önce detayları kontrol etmende fayda var. Riskleri minimize eder ve fırsatları akıllıca kullanırsan, kazancın bile artabilir. Şimdi doğru zamanda doğru yerde olma vakti.

Şimdi de aşktan konuşalım! Bugün, macera isteğin oldukça yüksek. Venüs'ten güç aldığın bugün, seni bir kalıba sokmak ya da sınırlandırmak ise mümkün değil. Tabii bu durumda partnerine sınırlarını anlatırsan, beraber yeni keşifler yapma fırsatın olabilir. Ama eğer bekarsan, bağlanmak istemeyeceğin aşikar. Lakin bir yabancı kalbini çalarsa, maceraya atılmak da tam da bu olur gibi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…