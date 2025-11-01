Sevgili Yay, bugün kariyer hayatına dair birkaç ipucu paylaşacağız. Ay ile Satürn etkisi, iş hayatında planlama ve disiplin konusunda sana yardımcı olacak. İşlerini daha sistemli bir şekilde yürütme fırsatı bulacaksın. Ayrıca, Neptün'ün etkisiyle bu ara daha fazla düzen isteyebilirsin. Bu etki, alıştığın düzeni devam ettirmek konusunda sana ilham olabilir.

Sınırları aşmak için pek de uygun bir gün değil galiba, değil mi? Kariyer hedeflerin ve alışkanlıkların sayesinde başarı elde edebileceğin de aşikar zaten. Kendine güven ve başarını kucakla. Bu arada belki de kök salar, macera aramak yerine alışmaya başlarsın, ne dersin?

Aşk hayatına gelirsek, pazar gününün enerjisiyle birlikte yaşlanmaya odaklanabilirsin. Bu kez senin için özgürlük arayışı değil ait olma hissi güçlü olacak. Ay'dan ilham alıyorsun... Yani, aşk seni sararken hiçbir şey yapamayacak ve ona teslim olmaya hazır olduğunu fark edeceksin. İşte bu heyecan verici. Kalbin seni ele geçirdiğinde ise sahiden mutlu olacaksın, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…