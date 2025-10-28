Sevgili Yay, bugün Merkür'ün burcun üzerindeki etkisiyle, enerjinin tavan yaptığını ve dilinin daha da keskinleştiğini hissedeceksin. Kendini özgürce ifade etme fırsatın olacak ve belki de yeni bir fikirle herkesin dikkatini üzerine çekeceksin. Bu enerji, özellikle sunumlar, yazılı içerikler, medya faaliyetleri veya eğitmenlik gibi alanlarda seni bir adım öne çıkarabilir. Bugün, kendini ifade etmek sadece bir iş değil, aynı zamanda bir sanat haline dönüşüyor.

İşte bu noktada projelerinde hareketlilik artabilir; birkaç farklı görev bir arada gelebilir. Ancak bu, senin hızınıza uygun bir tempo olacak. Gün sonunda kendini belki biraz yorgun ama kesinlikle tatmin olmuş hissedeceksin. Hemen her süreci ustalıkla yönetmek ve başarmak ise öz güvenini artıracak. Belki de bu sayede hedeflerini artırırsın.

Hadi aşktan da konuşalım! Aşk hayatında ise, Merkür ve Uranüs'ün karşıt etkileri, duygusal iniş çıkışlara neden olabilir. Partnerinle fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Ama neyse ki içtenlikle konuştuğunda sorunların büyümesini engelleyebilirsin. Öte yadan birbirinizden farklı düşünmek de son derece kabul edilebilir. Yeter ki anlayış ile hareket edip birbirinizin sınırlarına saygı duyun. Zaten özgür ruhunla senin istediğin de bu olmalı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…