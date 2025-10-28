onedio
29 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Satürn'ün Ay ile yaptığı dans, kemiklerini ve eklemlerini biraz daha hassas hale getirebilir. Soğuk hava, özellikle de bu dönemlerde, bu hassasiyetini artırabilir. Bu yüzden, sıcak bir ortamda kalmanı öneriyoruz.

Kendini biraz daha fazla zorlamaktan kaçın. Unutma ki vücudunun da bir sınırı var ve bu sınırları zorlamak, sana iyi gelmeyebilir. Bu süreçte, esneme hareketlerine daha fazla yer vermen, adeta bir ilaç etkisi yaratabilir. Bu hareketler, hem vücudunun daha rahat etmesini sağlar, hem de olası ağrıları hafifletebilir. Yani, bugün kendine biraz daha fazla özen göstermeli ve vücudunun ihtiyaçlarına kulak vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

