Sevgili Yay, bugün gökyüzünde ilginç bir etkileşim var. Hızlı iletişim gezegeni Merkür ile beklenmedik değişikliklerin gezegeni Uranüs, biraz karşıt bir durumda. Bu, duygusal anlamda biraz iniş çıkışlar yaşamana neden olabilir. Belki de bir anda hissettiğin yoğun duyguların sebebi budur.

Aşk hayatında da bu etkileşim kendini gösterebilir. Sevdiğin kişiyle belki de hiç beklemediğin bir konuda fikir ayrılıklarına düşebilirsin. İçtenlikle konuşmak ve duygularını açıkça ifade etmek ise anlaşmazlıkların büyümesini engelleyebilir.

Unutmayın, farklı düşünmek bir ilişkide son derece normal ve kabul edilebilir bir durum. Herkesin kendi düşünceleri, fikirleri ve inançları vardır. Önemli olan, birbirinizi anlamaya çalışmak ve farklı düşüncelere saygı göstermektir. Özgür ruhlu bir Yay burcu olarak, zaten bu durum senin için problem olmamalı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…