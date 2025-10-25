Sevgili Yay, bugün gökyüzünün enerjisi ciddi ve anlamlı sohbetlerin kapısını aralıyor. O içten gelen sözler, artık saklanmayan sırlar ve kendine dair gerçekler ilişkini daha da sağlamlaştırabilir. Partnerine hayatına dahil olma şansı vermek istiyor gibisin. Ama tabii adım adım ilerlemen en iyisi olacaktır.

Bu arada eğer bekar bir Yay burcuysan, bugün senin için ise biraz farklı geçebilir. Merkür ve Satürn'ün enerjisiyle harekete geçen kalbin, anlık heveslerin cazibesine kapılabilir. Bu, bağlanmak anlamına gelmiyor tabii ki... Ancak biraz eğlenmek, günlük hayatın monotonluğunu kırmak adına sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…