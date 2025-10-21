Sevgili Yay, bugün Neptün'ün mistik ve gizemli enerjisi bekliyor. Geçmişin derinliklerinden bir anı, belki de uzun zamandır unuttuğun bir koku, tekrar burnuna dolabilir. Bu koku, belki de bir zamanlar sevdiğin bir parfümün kokusu olabilir, belki de eski bir sevgilinin kokusu... Kim bilir?

Belki de eski bir fotoğraf albümü karşına çıkar ve o eski günlerini hatırlarsın. Belki de bir çekmecede unuttuğun, eski bir sevgiliden kalan bir not, bir mesaj, bir hediye... Bu anılar, belki de geçmişte bıraktığın birine, belki de hala kalbinde yer alan birine seni daha da yaklaştırabilir. Evren, belki de kalbini eski bir hikayeye, belki de bir zamanlar çok sevdiğin ve sonra unuttuğun bir hikayeye dokundurarak, yeni bir sayfa açmanı istiyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…