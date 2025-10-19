Sevgili Yay, bugün senin için oldukça heyecan verici ve bir o kadar da tutkulu bir gün olabilir. Partnerinle arandaki iletişim, biraz daha derin ve tutkulu bir boyuta taşınabilir. Merkür ve Mars'ın birleşen etkileri, ilişkini daha da güçlendirecek bazı tartışmaların yaşanabileceği bir döneme giriş yapmanı sağlayabilir.

Biliyoruz, kulağa biraz karmaşık geliyor ama merak etme! Zira bu durumun üzerinden gelmek için biraz zaman ve sabır yetecek. Suların durulması biraz zaman alabilir, ancak bu süreçte unutmaman gereken bir şey var ki; burada asıl önemli olan savunma yapmak değil, anlamak ve anlaşılmaktır. Eğer karşılıklı anlayışla tartışmaların ateşini söndürmeyi başarırsanız, bu durum aşkınızın daha da kök salmasına yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…