Sevgili Yay, bugün Venüs'ün Terazi burcunda parıldadığı bu dönemin etkilerini aktarmak istiyoruz. Bu dönemde, belki de hiç beklemediğin bir yerden, bir arkadaşlık ilişkisinden doğabilecek bir yakınlık hissi seninle olabilir. Bu, birlikte belki de bir proje üzerinde çalıştığın, belki de sadece sohbet etmeyi sevdiğin biriyle aranda bir kalp bağı oluşabileceğini işaret ediyor.

Belki de bu yeni ve heyecan verici yakınlık, hayatına girecek olan büyük aşkın ilk adımı olabilir. Kim bilir, belki de bu yeni birliktelik, hayatının aşk hikayesini yazmana yardımcı olacak. Venüs'ün sana yol göstermesine ve aşkı bulmanı sağlamasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…