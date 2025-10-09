Sevgili Yay, bugün Ay'ın karşıt burcunda olması nedeniyle, aşk hayatında biraz dalgalanma olabileceğini söyleyebiliriz. Belki de partnerinin duygularını tam anlamıyla kavrayamadığını düşünüyorsundur. Ancak unutma ki duygularını açık bir şekilde ifade etmek, bu tür anlaşmazlıkların üstesinden gelmene yardımcı olabilir. Eğer bu durumu düzeltmek için bir adım atmaktan çekiniyorsan, belki de ilişkinde bir yol ayrımına gelmişsindir. Zaten aşkın içinde ayrılıklar da yok mudur?

Tabii eğer bekarsan, bu durum senin için tam bir heyecan fırtınası olabilir. Belki de 'aşkın ateşi kalbini sardı' diyebiliriz. Bu Cuma günü planladığın bir seyahat ya da online bir platform üzerinden gerçekleştireceğin bir görüşme, hayatına yeni bir yön verebilir. Aşka kapılmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…