4 Ekim Cumartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olacağını söyleyebiliriz. Aşk gezegeni Venüs ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, eski bir aşkın kapını çalmasına neden olabilir. Ancak bu sefer işler biraz daha farklı olacak. Aşkın büyüsüne kapılmadan önce, özgürlüğünün de ne kadar değerli olduğunu hatırlayacaksın. Belki de geçmişteki hatalarını gözden geçirip bu kez daha sağlıklı ve özgür bir ilişki yaşama şansını yakalayacaksın.

Öte yandan, belki de bu dönemde toksik bir ilişkinin zincirlerinden kurtulma zamanı geldi diyebilirsin. Ya da belki de mevcut ilişkindeki sorunları geride bırakıp, yeni bir sayfa açma fırsatı bulabilirsin. Kim bilir, belki de bu dönemde özgürlüğünü ilan edip aşk hayatında yeni bir döneme adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…