2 Ekim Perşembe Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün senin için biraz daha farklı bir gün olabilir. Venüs ve Plüton'un etkileşimi, duygusal dünyanda yoğun dalgalanmalara neden olabilir. Duygularını daha derin, daha yoğun bir şekilde hissetmeye hazır ol. Partnerinle olan ilişkinde finansal konuların gündeme gelmesi muhtemel. Belki birlikte bir yatırım yapmayı düşünüyorsun ya da ortak bir bütçe planlaması üzerine konuşma ihtiyacı hissediyorsun.

Eğer bekar bir Yay burcuysan, bugün senin için de oldukça ilginç olabilir. Kendini güvende hissettiren biriyle güçlü bir bağ kurma olasılığın oldukça yüksek. Bu kişi ile kuracağın ilişki, seni hem maddi hem de duygusal olarak besleyebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…